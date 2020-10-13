Hadise'den manidar paylaşım: "Allah'ından bul!"

Hadise, Ezhel'in "Allah'ından Bul" isimli yeni şarkısıyla çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının bu şarkıyla kime gönderme yaptığı merak edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları sevgilisi Kaan Yıldırım'la aralarının açık olabileceğini iddia etti.Kötü insanlar, kötüBunu aklım almaz hiçOtu, b*ku yargılarlarBizi kötü algılarlarHatta ne yaparsan yapMemnun edemezsin kimseyi aynı andaBi' sürü küfür de saydım amaHiçbiri bi' türlü etmez faydaYani ne desem boşİstediğin kadar et beni linçEdemezsin beni parça pinçikHain dolu etraf hınca hınçAynı anda duyarlar övünçDerler şimdi g*tü kalktı, yaDüşman dolu önüm arkamDiyecek yok sözüm artıkDerim "Allah'ından bul"Allah'ından bulBen seni bulmadan önceSeni bulmadan önceSeni bulmadan önceSeni bulmadan önceDerim Allah'ından bul