Hadise, Ezhel'in "Allah'ından Bul" isimli yeni şarkısıyla çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının bu şarkıyla kime gönderme yaptığı merak edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları sevgilisi Kaan Yıldırım'la aralarının açık olabileceğini iddia etti.
Şarkının sözleri şöyle:
Kötü insanlar, kötü
Bunu aklım almaz hiç
Otu, b*ku yargılarlar
Bizi kötü algılarlar
Hatta ne yaparsan yap
Memnun edemezsin kimseyi aynı anda
Bi' sürü küfür de saydım ama
Hiçbiri bi' türlü etmez fayda
Yani ne desem boş
İstediğin kadar et beni linç
Edemezsin beni parça pinçik
Hain dolu etraf hınca hınç
Aynı anda duyarlar övünç
Derler şimdi g*tü kalktı, ya
Düşman dolu önüm arkam
Diyecek yok sözüm artık
Derim "Allah'ından bul"
Allah'ından bul
Ben seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Seni bulmadan önce
Derim Allah'ından bul
Hadise'den manidar paylaşım: "Allah'ından bul!"
Hadise'nin Ezhel'in "Allah'ından bul" isimli şarkısıyla çektiği video dikkat çekti.
13.10.2020 19:14 Magazin