Hadise'den 'olay elbise' için şoke eden sözler!

Kıyafetleri modacı kardeşi Derya Açıkgöz tarafından tasarlanan 31 yaşındaki güzel, fiyatı 637.5 TL olan kıyafetin kardeşine ait sitede en çok satılan ürün olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Hani şu üzerimde gördüğünüz elbiseyi eleştirdiniz ya! Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş. Bizi çekemeyenlere selam olsun buradan, teşekkür ederiz. Açıkgöz kardeşleri olarak sevgiyle kalın sinirlenmeyin" ifadelerini kullandı.
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Kaynak:gazetevatan.com