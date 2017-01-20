Hadise'den 'olay elbise' için şoke eden sözler!

Magazin - 20 Ocak 2017 14:12

Seren Serengil ve Hadise ekranda pişti oldu!

Jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği cesur kıyafet olay olan Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.Kıyafetleri modacı kardeşi Derya Açıkgöz tarafından tasarlanan 31 yaşındaki güzel, fiyatı 637.5 TL olan kıyafetin kardeşine ait sitede en çok satılan ürün olduğunu açıkladı.Ünlü şarkıcı, "Hani şu üzerimde gördüğünüz elbiseyi eleştirdiniz ya! Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş. Bizi çekemeyenlere selam olsun buradan, teşekkür ederiz. Açıkgöz kardeşleri olarak sevgiyle kalın sinirlenmeyin" ifadelerini kullandı.Kaynak:gazetevatan.com