Hadise'den sürpriz paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den sürpriz bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününe katılan ve müstakbel görümceleriyle bol bol eğlenen 36 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü paylaşımla kutladı.
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Hadise, görümcesiyle ilk olan bu karesine; "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.
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