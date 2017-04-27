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Hadise'den tehlikeli atlayış!
Hadise uçaktan paraşütle atladı.
Magazin - 27 Nisan 2017 18:25
Instagram'da son zamanda oldukça aktif olan Hadise bu kez geçmişten bir kare paylaştı. Fotoğrafın eski zamanda çekildiğini belirten #tbt etiketi ile paylaşımda bulunan Hadise uçaktan paraşütle atladığı fotoğrafları yayınladı..
Hadise tesettüre girdi!
İşte o kareler:
Hadise yazı erken getirdi
Hadise'nin yazlık pozu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Hadise
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