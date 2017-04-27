Hadise'den tehlikeli atlayış!

Magazin - 27 Nisan 2017 18:25

Hadise tesettüre girdi!

Hadise yazı erken getirdi

Hadise'nin yazlık pozu!

Instagram'da son zamanda oldukça aktif olan Hadise bu kez geçmişten bir kare paylaştı. Fotoğrafın eski zamanda çekildiğini belirten #tbt etiketi ile paylaşımda bulunan Hadise uçaktan paraşütle atladığı fotoğrafları yayınladı..İşte o kareler: