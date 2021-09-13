Hadise'den tekne paylaşımı...

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise sevgilisiyle birlikte yaptıkları tatilden bir süre önce dönmüştü. Hemen konser maratonuna başlayan güzel şarkıcı, yoğun bir temponun ardından yeniden dinlenmeye çekildi.Hadise önceki gün tekneyle İstanbul Boğazı'na açılarak keyif yaptı. Hadise, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise’nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.