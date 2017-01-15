Hadise'den yine olay kıyafet

'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği kıyafetlerle son dönemde adından söz ettiren Hadise dün akşama da siyah dantelli elbisesiyle damga vurdu.

Magazin - 16 Ocak 2017 07:00
Hadise'den yine olay kıyafet
Seksi şarkıcı Hadise transparan elbisesi gündem oldu. 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise giydiği kıyafetle adından söz ettirdi.

Hadise giydiği siyah dantelli ve göğüs dekolteli elbisesiyle damga vurdu.



Hadise, geçen hafta 'O Ses Türkiye' yarışmasında kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımı bir elbise giymiş elbise stüdyo ışıklarının altında transparan olmuştu.


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