Hadise'den yine olay kıyafet

Magazin - 16 Ocak 2017 07:00

Seksi şarkıcı Hadise transparan elbisesi gündem oldu. 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise giydiği kıyafetle adından söz ettirdi.Hadise giydiği siyah dantelli ve göğüs dekolteli elbisesiyle damga vurdu.Hadise, geçen hafta 'O Ses Türkiye' yarışmasında kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımı bir elbise giymiş elbise stüdyo ışıklarının altında transparan olmuştu.