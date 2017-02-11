Hadise'li gecce!

Hadise, önceki akşam gizemli erkek arkadaşıyla Etiler'de yemek yedi. Şarkıcı, mekanı arkadan terk ederken, arkadaşı ön kapıdan çıktı.

Magazin - 11 Şubat 2017 09:37
Hadise'li gecce!
İkilinin sonraki durağı Lucca oldu. Hadise ve arkadaşı, 1 saat aradan sonra Bebek’te buluştu. Gizemli arkadaş, ünlü şarkıcıyı heyecanlı bir şekilde karşılayıp öpücüğe boğdu. İkili, oradan da sabaha karşı yine ayrı ayrı çıktı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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