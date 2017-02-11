Hadise'li gecce!

Magazin - 11 Şubat 2017 09:37

İkilinin sonraki durağı Lucca oldu. Hadise ve arkadaşı, 1 saat aradan sonra Bebek’te buluştu. Gizemli arkadaş, ünlü şarkıcıyı heyecanlı bir şekilde karşılayıp öpücüğe boğdu. İkili, oradan da sabaha karşı yine ayrı ayrı çıktı.Kaynak: hurriyet.com.tr