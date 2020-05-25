Hadise'nin aile özlemi: "Ne kadar değerliymiş şimdi anladım"

Hadise önceki gün Survivor'ın Anlat Bakalım oyununa katıldı. Evinden canlı bağlantıyla yayına katılan şarkıcı çekim öncesi çektiği videoyu bayramın birinci günü yayınlandı.
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"Yasin'le eşleştim. Birazdan yarışacağız çok heyecanlıyım" diyen şarkıcı bayramı ailesinden uzakta geçireceğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Hadise, "Annemle babamla bir çay bir kahve içebilmek ne kadar değerliymiş şimdi anladım" ifadelerini kullandı.
İşte Hadise'nin o videosu:
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