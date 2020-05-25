Hadise'nin aile özlemi: "Ne kadar değerliymiş şimdi anladım"

Hadise'den İrem Sak'a övgü!

Hadise'den maskeli pozlar!

Hadise'den Yıldız Tilbe sürprizi!

Hadise: "Dünya bir yana sen bir yana.."

Hadise karantinadan bezdi!

Hadise koronavirüs salgınının ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasına girmişti. Annesi Belçika'da bulunan şarkıcı uçuşların iptal olmasından dolayı da uzun bir süredir ailesinden uzaktı.Hadise önceki gün Survivor'ın Anlat Bakalım oyununa katıldı. Evinden canlı bağlantıyla yayına katılan şarkıcı çekim öncesi çektiği videoyu bayramın birinci günü yayınlandı."Yasin'le eşleştim. Birazdan yarışacağız çok heyecanlıyım" diyen şarkıcı bayramı ailesinden uzakta geçireceğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Hadise, "Annemle babamla bir çay bir kahve içebilmek ne kadar değerliymiş şimdi anladım" ifadelerini kullandı.