Hadise'nin annesi ve babası mahkemelik oldu!

Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi’nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla Hadise'nin annesi Gülnihan Açıkgöz'e dava açtı. 24 yıl önce Belçika’da boşandıklarını ileri süren Hasan Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ‘tanıma ve tenfiz’ davası açtı.Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak.