Hadise'nin dantelli sevdası!

Magazin - 17 Ocak 2017 16:46

Mekan çıkışında görüntülenen güzel yıldız, "Güzel bir gün geçirdik" dedi. Soğuk havalara rağmen dantelli bir kıyafet giyen Hadise'nin kıyafeti şaşırttı. Güzel şarkıcı, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının son programında dantelli bir kıyafet giymiş ve olay olmuştu.