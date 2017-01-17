Mekan çıkışında görüntülenen güzel yıldız, "Güzel bir gün geçirdik" dedi. Soğuk havalara rağmen dantelli bir kıyafet giyen Hadise'nin kıyafeti şaşırttı. Güzel şarkıcı, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının son programında dantelli bir kıyafet giymiş ve olay olmuştu.
Hadise'nin dantelli sevdası!
Hadise, Kuruçeşme'de bir mekanda kız kardeşleri ve annesi ile kahvaltı yaptı.Magazin - 17 Ocak 2017 16:46
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