Hadise'nin dantelli sevdası!

Hadise, Kuruçeşme'de bir mekanda kız kardeşleri ve annesi ile kahvaltı yaptı.

Magazin - 17 Ocak 2017 16:46
Hadise'nin dantelli sevdası!
Mekan çıkışında görüntülenen güzel yıldız, "Güzel bir gün geçirdik" dedi. Soğuk havalara rağmen dantelli bir kıyafet giyen Hadise'nin kıyafeti şaşırttı. Güzel şarkıcı, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının son programında dantelli bir kıyafet giymiş ve olay olmuştu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hadise

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Elbiseyi beğenmeyince bunu yaptı
  • Hande Doğandemir'den açıklama!
  • Serenay'dan Kerem'e tam destek!
  • heyecanlandıran yakınlaşma!
  • Demet Akalın'dan manidar paylaşım
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • Altuğ'un dekoltesi olay oldu!
  • İşte yeni bölüm tarihi!
  • YouTube'ta 'porno' şoku!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İşte 2016'nın en iyileri!
  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Şeyma Subaşı'dan radikal karar!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?
  • Seren ve Hadise'nin ekran piştisi!
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • 'Anne' dizisine sürpriz oyuncu!
İşte 2016'nın en iyileri!

EN POPÜLER HABERLER

  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Hande Doğandemir ve Mert Fırat kavga etti mi?
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı