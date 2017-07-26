Şarkıcı, röportajında hayatında bir kez âşık olduğunu itiraf etti:
“Şu an kimseye âşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu. Aslında ben âşık olan Hadise’yi çok tercih etmiyorum.
Âşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Dengemi kaybetmeyi sevmiyorum. Çok aşırı âşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum.” Anne olmaya hazır hissettiğini de söyleyen Hadise, “Hayatımda, ‘Yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa çocuk sahibi olmak isterim. Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim” diye konuştu.
SAVAŞÇI RUHA SAHİBİM
Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Hadise, bu durumun kendisini üzmediğini açıkladı: “Savaşçı ruha sahibim. Birileri ‘şöyle olmalısın’ dedi diye, istemediğim birine dönüşemem.
Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Bizim ülkemizde ise basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor.”
Kaynak:hurriyet.com.tr
Hadise'nin eş kriteri itirafları!
Hadise, Elle dergisi için poz verdi. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi: “Şu an kimseye âşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim.”Magazin - 26 Temmuz 2017 09:43
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hadise, eş kriteri, evlilik
MAGAZİN HABERLERİ
- Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
- Deniz Çakır: Beni utandırmayın
- Ece Sükan ile Cansu Dere tatilde!
- Kız kıza tatil yapıyorlar!
- Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Amacımıza ulaştık
- Demet Özdemir'in jet-ski keyfi!
- Asena Atalay Bodrum’da tatilde!
- Ekran ömürleri kısa oldu!