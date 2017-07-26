Hadise'nin eş kriteri itirafları!

Magazin - 26 Temmuz 2017 09:43

Şarkıcı, röportajında hayatında bir kez âşık olduğunu itiraf etti:“Şu an kimseye âşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu. Aslında ben âşık olan Hadise’yi çok tercih etmiyorum.Âşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Dengemi kaybetmeyi sevmiyorum. Çok aşırı âşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum.” Anne olmaya hazır hissettiğini de söyleyen Hadise, “Hayatımda, ‘Yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa çocuk sahibi olmak isterim. Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim” diye konuştu.SAVAŞÇI RUHA SAHİBİMAldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Hadise, bu durumun kendisini üzmediğini açıkladı: “Savaşçı ruha sahibim. Birileri ‘şöyle olmalısın’ dedi diye, istemediğim birine dönüşemem.Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Bizim ülkemizde ise basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor.”Kaynak:hurriyet.com.tr