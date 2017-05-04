Hadise'nin gizli teras buluşması!

Magazin - 04 Mayıs 2017 08:30

Maldiv Adaları ve Dubai’yi kapsayan 1 haftalık tatilden dönen Hadise, önceki gün Nişantaşı’nda bir otele VIP minibüsü ile geldi.Hadise, otelin terasında kendisini arabasıyla takip eden bir erkekle ile buluşarak baş başa yemek yediler. Yanlarında Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz de vardı. Hadise “Aşk mı yoksa iş görüşmesi mi?” sorusuna cevap vermedi.Kış boyunca ekranda, sahnede ‘arı gibi çalışan’ Hadise kardeşi Derya ve ablası Hülya Açıkgöz ile birlikte önce Maldiv Adaları’ndaki Velaa Private Island Resort’un en pahalı villasında tatil yapmıştı. Hadise burada deyim yerindeyse su gibi para harcamıştı.Kaynak: posta.com.tr