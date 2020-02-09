Hadise’nin ‘göğüs dekoltesi’ onu ele verdi!

Hadise'den olay paylaşım...

Demet Akalın Hadise'ye barış çubuğu uzattı!

İşte ünlü şarkıcı Hadise'yi ağlatan olay!

Hadise gelen eleştirilere sitem etti!

Son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise'nin silikon taktırdığı yönünde haberler bir süredir basında yer alıyordu. Fakat şarkıcı bu iddialara bir yanıt vermedi. Önceki gün O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydiği derin dekolteli kıyafetiyle göz dolduran Hadise bir nevi iddiaları da doğrulamış oldu.Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise’nin silikon haberlerine göndermede bulundu.