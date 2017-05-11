Hadise'nin kına geccesinde zor anları!

Önceki akşam yakın bir arkadaşının kına geccesine katılan Hadise, topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı.

Magazin - 11 Mayıs 2017 21:35
Hadise'nin kına geccesinde zor anları!
Şarkıcı Hadise, önceki akşam yakın bir arkadaşının Ortaköy'de bir mekanda düzenlenen kına geccesine katıldı.

Hadise, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Hadise, topuklu ayakkabıları nedeniyle merdivenlerden inmekte zorlandı. Şarkıcının yardımına bir arkadaşı ve şoförü koştu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hadise, kına geccesi

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti
  • Eurovision yarışmalarının unutulmayanları
  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"

Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

MAGAZİN HABERLERİ

  • İşte Bahar'ın akademisyen babası!
  • İşte 'Fİ'nin yeni bölümlerinin tarihi!
  • Yazışmaları sosyal medyaya düştü!
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
  • Serenay bu fotoğrafı paylaştı ve...
  • Tarkan'dan Atatürk paylaşımı!
  • Aslıhan Doğan kıskançlık krizinde!
  • 'İçimizdeki düşman' dedi ve...
  • Eser'in villasındaki ilginç detay!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
  • Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay
  • Ayrılık iddiaları doğru mu?
  • Acun Ilıcalı'dan Okan Bayülgen'e 'Nusret' göndermesi!
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel