Şarkıcı Hadise, önceki akşam yakın bir arkadaşının Ortaköy'de bir mekanda düzenlenen kına geccesine katıldı.
Hadise, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Hadise, topuklu ayakkabıları nedeniyle merdivenlerden inmekte zorlandı. Şarkıcının yardımına bir arkadaşı ve şoförü koştu.
Kaynak: milliyet.com.tr
Hadise'nin kına geccesinde zor anları!
Önceki akşam yakın bir arkadaşının kına geccesine katılan Hadise, topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı.Magazin - 11 Mayıs 2017 21:35
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