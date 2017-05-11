Hadise'nin kına geccesinde zor anları!

Magazin - 11 Mayıs 2017 21:35

Şarkıcı Hadise, önceki akşam yakın bir arkadaşının Ortaköy'de bir mekanda düzenlenen kına geccesine katıldı.Hadise, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Hadise, topuklu ayakkabıları nedeniyle merdivenlerden inmekte zorlandı. Şarkıcının yardımına bir arkadaşı ve şoförü koştu.Kaynak: milliyet.com.tr