Hadise'nin makyajsız pozu olay oldu!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp, kendi evine geçmişti. Kendisini evinde karantinaya alan Hadise, makyajsız pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.Kısacık kestirdiği saçları ile poz veren şarkıcı, paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.