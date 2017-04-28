Hadise'nin meçhul arkadaşı!

Dedikodu - 28 Nisan 2017 13:35

Hadise tesettüre girdi!

Hadise'den tehlikeli atlayış!

Hadise'nin yazlık pozu!

Jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye yarışmasında ilk kez şampiyonluk yaşayan Hadise, programın finalinin ardından tatile çıktı.İlk olarak Maldivler'e giden ve bol bol fotoğraf paylaşan Hadise'nin son durağı Dubai oldu. Bir mekanda bir erkek arkadaşı ile yemek yiyen Hadise'nin yanındaki arkadaşına romantik bakışı yanındaki arkadaşının sevgilisi olabileceği dedikodularını ortaya çıkardı.