Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den tepki: "Korktuk, tedirgin olduk"

Kaan Yıldırım ile ayrılmasından kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, aradığı aşkı buldu. Ünlü çift ilişkisine tam gaz devam ediyor.Mehmet Dinçerler ve Hadise, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki polis çevirmesinde objektiflere takıldı. Görüntü alınmasından rahatsız olan Dinçerler, muhabirin "İki soru soralım sizi de rahatsız etmeyelim olur mu?" sözleri üzerine şunları söyledi:"Bizi rahatsız ediyorsunuz ama... Bizi takip ediyorsunuz basın olduğunuz nereden bileyim? Korktuk, tedirgin olduk. Bir saattir peşimde araba geziyor inanın tedirgin oldum yani. Ben nereden bileyim basın olduğunuzu..."Mehmet Dinçerler, ardından röportaj yapmak isteyen muhabirlere karşı camı kapattı.