Hadise'nin giydiği transparan elbise stüdyo ışıklarının altında transparan oldu.
Genelde kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımlarını giyen Hadise bu elbiseler yüzünden bir çok kez eleştirildi.
Hadise'ün dün gecce yayınlanan bölümünde giydiği bordo rengi ışıltılı bir elbise stüdyo ışıklarına dayanamadı.
Elbisenin üst kısmı dekolteli olmamasına rağmen Hadise'nin iç çamaşırı ışıkların altında belirginleşti.
Hadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Ünlü şarkıcı Hadise O Ses Türkiye yarışmasında kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımı bir elbise giydi ve olanlar oldu.Magazin - 11 Ocak 2017 12:59
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