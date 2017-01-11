Hadise'nin transparan elbisesi olay oldu

Magazin - 11 Ocak 2017 12:59

Hadise'nin giydiği transparan elbise stüdyo ışıklarının altında transparan oldu.Genelde kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımlarını giyen Hadise bu elbiseler yüzünden bir çok kez eleştirildi.Hadise'ün dün gecce yayınlanan bölümünde giydiği bordo rengi ışıltılı bir elbise stüdyo ışıklarına dayanamadı.Elbisenin üst kısmı dekolteli olmamasına rağmen Hadise'nin iç çamaşırı ışıkların altında belirginleşti.