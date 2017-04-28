Hadise’nin yeni aşkı

Güzel şarkıcı Hadise, şarkısında olduğu gibi "Deli Oğlan"ına nihayet kavuştu.

Magazin - 29 Nisan 2017 08:00

Hadise, tıpkı şarkısındaki gibi kendisine bir "Deli Oğlan" buldu. Hadise’nin yeni aşkı çılgın bir paraşüt eğitmeni.



O DA DERS ALDI

Adı uzun süre Hakan Sabancı ile anılan Hadise, kalbini yeni bir aşka açtı. Ünlü popçu, aradığı aşkı Dubai'de buldu. Tatil için gittiği Dubai'de paraşüt eğitmenliği yapan Brandon isimli gençle tanışan Hadise, ondan ders alıp atlayış yaptı.



MIAMI TATİLİNE GİTTİ

İlişkileri kısa sürede aşka dönüşünce ikili, soluğu Miami'de aldı. Birlikte Yeni Dünya tatili yapan sevgililer, ardından tekrar Dubai'ye döndü.



Hadise, İstanbul'daki yoğun iş trafiğine rağmen Dubai tatilini uzatıp sevgilisinin yanında kaldı.



Kaynak: sabah.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.