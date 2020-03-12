Hadise’nin yüzünü güldüren aşk!

Konser dönüşü sabah erken saatlerde havalimanında görüntülenen Hadise, Kaan Yıldırım’la alakalı sorular üzerine kahkahalara boğuldu..

12.03.2020 17:06 Magazin

Hadise’nin yüzünü güldüren aşk! Hadise kendisinden iki yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la çok mutlu olduğunu kısa bir süre önce sosyal medyadaki hesabından duyurmuştu. Aşkını ilan eden Hadise, Antalya konseri dönüşünde sabah sabah havalimanına kahkahalarıyla inletti. Muhabirlerin Kaan Yıldırım'la ilgili sorularına cevap vermek istemeyen şarkıcı, ısrarlı sorular karşısında önce ne diyeceğini bilemedi, ardından da kahkahalara boğuldu. Görüntüleri izleyenler "Bu aşk Hadise'nin yüzünü güldürdü" demekten kendilerini alamadı.


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