Hadise’nin yüzünü güldüren aşk!

Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu!

Hadise kendisinden iki yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la çok mutlu olduğunu kısa bir süre önce sosyal medyadaki hesabından duyurmuştu. Aşkını ilan eden Hadise, Antalya konseri dönüşünde sabah sabah havalimanına kahkahalarıyla inletti. Muhabirlerin Kaan Yıldırım'la ilgili sorularına cevap vermek istemeyen şarkıcı, ısrarlı sorular karşısında önce ne diyeceğini bilemedi, ardından da kahkahalara boğuldu. Görüntüleri izleyenler "Bu aşk Hadise'nin yüzünü güldürdü" demekten kendilerini alamadı.