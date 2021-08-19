Hadise'yi tanımakta zorlandılar; "Bu kim?"

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçi sayısına ulaştı. Güzel şarkıcı, yaptığı bir paylaşımla bu durumu kutladı. Gönderisine "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düşen Hadise'nin paylaşımını görenler şarkıcıyı tanımakta zorlandı.İşte o kare:Yeni imajı da dikkatlerden kaçmayan 35 yaşındaki Hadise'nin fotoğraflarına çok sayıda yorum geldi:"Bu kim""Hadise nerede""Hadise'ye benzetemedim ama"