Hafsanur Sancaktutan: Aşk beni güçlendiriyor

Hafsanur Sancaktutan’dan yaz pozları..

Fox TV'de ekrana gelen Son Yaz dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan, Alem dergisine konuştu. Uzun süredir Deniz Can Aktaş’la birlikte olan güzel oyuncu, “Aşk beni güçlendiriyor, iyi bir insan yapıyor. İyi ki beni ben olduğum için seven, bana saygı duyan, iyileşmeme yardım eden insanla birlikteyim. Sevginin iyileştirici gücü var.” dedi.