Hafsanur Sancaktutan: Aşk beni güçlendiriyor

Son Yaz'ın Yağmur'un Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Deniz Can Aktaş hakkında konuştu...

15.05.2021 00:15 Magazin

Hafsanur Sancaktutan: Aşk beni güçlendiriyor Fox TV'de ekrana gelen Son Yaz dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan, Alem dergisine konuştu. Uzun süredir Deniz Can Aktaş’la birlikte olan güzel oyuncu, “Aşk beni güçlendiriyor, iyi bir insan yapıyor. İyi ki beni ben olduğum için seven, bana saygı duyan, iyileşmeme yardım eden insanla birlikteyim. Sevginin iyileştirici gücü var.” dedi.

Hafsanur Sancaktutan’dan yaz pozları..

Hafsanur Sancaktutan’dan yaz pozları..

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