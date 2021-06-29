Hafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım!

‘Son Yaz’ dizisinin başrol oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Elmalı Davası sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklamada bulunan oyuncu, “İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.