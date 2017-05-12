Hafta sonu sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu hava sıcaklığının 5-10 derece artması bekleniyor. Şanlıurfa'da 38, İzmir'de 32, Kayseri'de 30, Ankara'da 28, İstanbul'da 25 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Yaşam - 12 Mayıs 2017 15:24
Hafta sonu sıcaklık artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hafta sonu yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmezken, pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilecek.

Cumartesi günü hava sıcaklığının; Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Balıkesir'de 35, İzmir'de 31, Afyonkarahisar'da 31, Aydın'da 34, Antalya'da 33, Adana'da 30, Kayseri'de 27, Zonguldak'ta 25, Samsun'da 23, Trabzon'da 22, Erzurum'da 22, Malatya'da 28, Diyarbakır'da 28 ve Şanlıurfa'da 34 derece olmasının beklendiği belirtildi.

Pazar günü ise hava sıcaklığının; Ankara'da 28, İstanbul'da 25, Balıkesir'de 33, İzmir'de 32, Afyonkarahisar'da 30, Aydın'da 34, Antalya'da 32, Adana'da 29, Kayseri'de 30, Zonguldak'ta 22, Samsun'da 21, Trabzon'da 24, Erzurum'da 21, Malatya'da 31, Diyarbakır'da 31 ve Şanlıurfa'da 38 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
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