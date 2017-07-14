Haftada en az bir kez seks yapan...

California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, haftada en az bir kez seks yapan kadınların daha geç yaşlandığını ortaya koydu.

Cinsellik - 14 Temmuz 2017 19:42

Psikoendokrinoloji dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; cinsel olarak aktif kadınların telomer uzunlukları artıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; telomerlerin uzunluğu ise geç yaşlanma, daha uzun hayat ve genel sağlık durumunun daha iyi olmasıyla bağlantılı…



Uzun soluklu ilişki yaşayan 129 anneyle yapılan araştırma, partner desteği ya da çatışma, genel ilişki tatmini ve stresin yanı sıra fiziksel temas konularını masaya yatırdı. Katılımcılardan telomer uzunluğunun tespiti için kan örnekleri alındı ve araştırma bir hafta sürdü.



Araştırmanın başyazarı Tomas Cabeza de Baca, “Zamanla kısalaşan telomerler kronik dejeneratif hastalıklara ve erken ölümlere yol açabiliyor” dedi.



Kaynak: sozcu.com.tr

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