Haftanın en popüler 10 mekanı

Şehir sonbahara lezzetli ve eğlenceli bir başlangıç yaptı. Sokaklar ışıl ışıl... Yeni açılanlar, yeni lezzetler, bitmek tükenmeyen eğlenceler ve çok daha fazlası. İşte bu haftanın en popüler 10 mekanı..

Eğlence - 09 Ocak 2017 12:10
Haftanın en popüler 10 mekanı
BEYTİ



'Beyti'nin aldığı et daha kesiminde kekik kokar'' sözü, onun titizliğini ve deneyimini kanıtlayan çok doğru bir söylem. Gastronomi konusunda dünyanın sayılı restoranlarına verilen uluslararası ödüllere sahip olan Beyti lezzeti, temizliği ve servisinin yanı sıra, konuklarına gösterdiği yakın ilgi ve nezaketiyle de ülkemizin fahri turizm elçilerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.

KIYI


Adını sık sık gazetelerde, ağırladığı ünlü müdavimleriyle ilgili haberlerde gördüğümüz Kıyı, oldukça zengin balık seçenekleri ve deniz ürünleri sunuyor.

LACİVERT



Boğaz'ın incisi Lacivert yenilenen dekorasyonu ve menüsüne yeni katılan lezzetleriyle sizi bekliyor. Lacivert'in özel teknesiyle 4 dakikada mekana da varabiliyorsunuz!


SALOMANJE


Atiye'nin romantik lezzet noktası Salomanje, balkon alanını genişletmiş. Artık keyif ve lezzet daha geniş bir alana yayılmış. Yeni halini kesinlikle denemelisiniz.

GEZİ İSTANBUL BRASSERIE


Taksim ve Göktürk'te hizmet veren Gezi İstanbul son döneme damgasını vurmaya devam ediyor. Yenilenen menüsünü ve bol çeşitli kahvaltı sofrasını kesinlikle denemelisiniz.

KAV BUTİK


Nişantaşı, Atiye Sokak'a bambaşka bir keyif getiren Kav Butik, havaların güzelleşmesi ile birlikte İstanbulluların uğrak noktası haline gelmeyi başardı. stanbul’da alıştığımız restoran-kafelerde uygulanan fiyat politikalarının dışında, tamamen misafir memnuniyeti odaklı, sıcak bir mekan. Burada Kavaklıdere’nin dünyada ödül almış şaraplarının yanında diğer yerli üreticilerin şarapları ve dünyanın en iyi şaraplarından oluşan 800-1000 çeşit şarap bulunuyor.

PAPALİNA


Ataköy Marina'daki Papalina Restaurant'ın mönüsü Ege otlarından ve deniz mahsullerinden hazırlanan zeytinyağlı meze çeşitleriyle de oldukça zengin. Yine bu bölgeye has teneke tulum peyniri ve kalamata zeytiniyle tam bir gurme balıkçı iddiasında Papalina..

FAHHAM


İstanbul Boğaz'ına yeni bir soluk getiren “Fahham Kuruçeşme”, modern tasarımları, eşsiz dekorasyonu, zengin menüsü ve profesyonel hizmeti ile misafirlerine lezzetten daha fazlasını sunuyor.


VIANDO


Açıkhava ve salon aynı anda

İsterseniz Viando'nun üzeri açılan geniş terası ve Fulya'nın geniş manzarası eşliğinde isterseniz de özel tasarlanmış iç mekanındayemek keyfinizi yaşayabilirsiniz...

SOSYETİK KÖFTE EKMEK


Türkiye’de ilk ve tek 20 çeşit köfte ile gerçek köfteyi misafirlerine sunan Sosyetik Köfte Ekmek'e bayılacaksınız! Köftenin aşkla buluşmuş haliyle tanışın..
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

EĞLENCE HABERLERİ

  • Le Baron kaldığı yerden...
  • Shangri-La Bosphorus'da keyif!
  • 2017'ye Moda'da merhaba diyoruz!
  • Nossa Costa’da unutulmaz gecce!
  • Efsaneler Günay'da buluştu!
  • Paysage'da harika bir yılbaşı
  • Yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta
  • Barbaros Frankıe sahnesinde!
  • Alpay Frankıe sahnesinde!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
  • Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • "İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
  • 74. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıkları..
  • İşte 74. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
  • Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Müge Anlı yine zirve yaptı!