Haftanın en popüler 10 mekanı

Eğlence - 09 Ocak 2017 12:10

'Beyti'nin aldığı et daha kesiminde kekik kokar'' sözü, onun titizliğini ve deneyimini kanıtlayan çok doğru bir söylem. Gastronomi konusunda dünyanın sayılı restoranlarına verilen uluslararası ödüllere sahip olan Beyti lezzeti, temizliği ve servisinin yanı sıra, konuklarına gösterdiği yakın ilgi ve nezaketiyle de ülkemizin fahri turizm elçilerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.Adını sık sık gazetelerde, ağırladığı ünlü müdavimleriyle ilgili haberlerde gördüğümüz Kıyı, oldukça zengin balık seçenekleri ve deniz ürünleri sunuyor.Boğaz'ın incisi Lacivert yenilenen dekorasyonu ve menüsüne yeni katılan lezzetleriyle sizi bekliyor. Lacivert'in özel teknesiyle 4 dakikada mekana da varabiliyorsunuz!Atiye'nin romantik lezzet noktası Salomanje, balkon alanını genişletmiş. Artık keyif ve lezzet daha geniş bir alana yayılmış. Yeni halini kesinlikle denemelisiniz.Taksim ve Göktürk'te hizmet veren Gezi İstanbul son döneme damgasını vurmaya devam ediyor. Yenilenen menüsünü ve bol çeşitli kahvaltı sofrasını kesinlikle denemelisiniz.Nişantaşı, Atiye Sokak'a bambaşka bir keyif getiren Kav Butik, havaların güzelleşmesi ile birlikte İstanbulluların uğrak noktası haline gelmeyi başardı. stanbul’da alıştığımız restoran-kafelerde uygulanan fiyat politikalarının dışında, tamamen misafir memnuniyeti odaklı, sıcak bir mekan. Burada Kavaklıdere’nin dünyada ödül almış şaraplarının yanında diğer yerli üreticilerin şarapları ve dünyanın en iyi şaraplarından oluşan 800-1000 çeşit şarap bulunuyor.Ataköy Marina'daki Papalina Restaurant'ın mönüsü Ege otlarından ve deniz mahsullerinden hazırlanan zeytinyağlı meze çeşitleriyle de oldukça zengin. Yine bu bölgeye has teneke tulum peyniri ve kalamata zeytiniyle tam bir gurme balıkçı iddiasında Papalina..İstanbul Boğaz'ına yeni bir soluk getiren “Fahham Kuruçeşme”, modern tasarımları, eşsiz dekorasyonu, zengin menüsü ve profesyonel hizmeti ile misafirlerine lezzetten daha fazlasını sunuyor.Açıkhava ve salon aynı andaİsterseniz Viando'nun üzeri açılan geniş terası ve Fulya'nın geniş manzarası eşliğinde isterseniz de özel tasarlanmış iç mekanındayemek keyfinizi yaşayabilirsiniz...Türkiye’de ilk ve tek 20 çeşit köfte ile gerçek köfteyi misafirlerine sunan Sosyetik Köfte Ekmek'e bayılacaksınız! Köftenin aşkla buluşmuş haliyle tanışın..