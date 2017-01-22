Sanatçı programına 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği “Telefon” parçası ile başladı. Ardından “Aşk Lütfen Gel” parçasını seslendiren Altun, parçayı bitirdikten sonra ‘’Bu şarkıyı yüzde elli sizler için söyledim, ama yüzde ellisini de kendim için söyledim. Çünkü artık aşkın gelmesini istiyorum.. Bu şarkı ile evrene mesaj gönderiyorum.’’ dedi.
Program devam ederken ‘’Bu akşam Nossa Cossa'da yani ikinci evimizde çok eğleneceğiz. Dikkat edin ben de , bu mekan da çok feci bağımlılık yaparız.’’diyerek büyük alkış aldı. Daha sonra sırasıyla “Aleni Aleni” , “Benimle Evlenir misin” parçalarını seslendiren sanatçı, Beşiktaşlı misafirlerini de kırmayarak “Dem Baba” şarkısını söylemeyi ihmal etmedi.
Hakan Altun: Aşk gelsin artık!
Önceki akşam BVS Group’a ait Ataköy Marinada bulunan Nossa Costa’da aşk şarkılarının sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı. Aşk şarkılarıyla gönüllere taht kuran Altun, 'Evrene mesaj gönderiyorum, aşk artık gelsin' dedi.Eğlence - 22 Ocak 2017 10:55
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