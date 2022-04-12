Hakan Altun: Baba olmayı çok istiyorum

Yeni albümün sürprizi veren ünlü şarkıcı, "Bayram ya da bayramdan sonra yeni bir albüm çıkartıyorum, 13 şarkı var hepsi yeni şarkılar. Genelde albüm yapılmıyor ama ben zaten önceden yapmak istediğimi söylemiştim. Bunalım bir albüm geliyor, slow şarkıların yoğunlukta olduğu bir albüm oldu." ifadelerini kullandı.
"BENİM ÇOCUK SEVDAM VAR"
Hakan Altun, daha sonra aşk hayatını soran gazetecilere, "Yani fena değil işte, yalnızım. Şimdi kuzenler arasında bir tek ben bekarım hepsinin evlatları var, hepsi gözümün içine bakıyor çoluk çocuk 'Ne zaman evleneceksin?' diye sonuçta bu işler kısmet inşallah olur tabii ki. Benim çocuk sevdam var biliyorsunuz, baba olmayı çok istiyorum. Hatta şarkımda da var 'Bu aşkın sonu evlilik olsun 3 tane de çocuk olsun. 2 erkek 1 kız olsun.' diye, ben kalabalık aileyi çok seviyorum. İnşallah olur ne diyeyim. Belki de sıkıntı bendedir bilemeyiz. Beyazıt benden 1 yaş büyük o evlensin önce sonra ben..." yanıtını verdi.