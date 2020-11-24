Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ve arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu iddia edildi.Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Hakan Altun'un sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürerek, kalp işareti yaptığı bir pozu paylaşması ve o paylaşımın altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” yazması bir mesaj olarak algılandı.Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlandı.Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun’un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şiir gibi şu sözleri yazdı:"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"