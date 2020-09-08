Hakan Altun 'müziği bıraktı' iddialarını yalanladı!

Demet Akalın ile Alişan, Hakan Altun'u sabah programlarına davet etmişti. Altun programa katılmayınca da müziği bıraktığını söylediği iddia edilmişti. İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Hakan Altun çektiği bir videoyla olaya açıklık getirdi. Müziği bırakmadığını belirten şarkıcı, 2020 yılı içerisinde pandemiden dolayı müzik yapmayacağını söylediğini belirtti. Altun, “Bizim haddimiz değildir müziği bırakmak ancak müzik bizi bırakabilir.” dedi.