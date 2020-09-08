Demet Akalın ile Alişan, Hakan Altun'u sabah programlarına davet etmişti. Altun programa katılmayınca da müziği bıraktığını söylediği iddia edilmişti. İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Hakan Altun çektiği bir videoyla olaya açıklık getirdi. Müziği bırakmadığını belirten şarkıcı, 2020 yılı içerisinde pandemiden dolayı müzik yapmayacağını söylediğini belirtti. Altun, “Bizim haddimiz değildir müziği bırakmak ancak müzik bizi bırakabilir.” dedi.
İşte Hakan Altun'un o açıklamaları:
Hakan Altun 'müziği bıraktı' iddialarını yalanladı!
Hakan Altun, ‘müziği bıraktı’ yönünde çıkan iddiaları yalanladı: “Bizim haddimiz değildir müziği bırakmak ancak müzik bizi bırakabilir.”
08.09.2020 15:46 Magazin