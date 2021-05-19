Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu

Hakan Altun, program çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Altun, doktorlar tarafından beyin ameliyatına alınmış ve 5 gün yoğun bakımda tutulmuştu.İstanbul'daki evinde istirahate çekilen şarkıcı, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan bir özel hastaneye geldi. Gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılan Altun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.Bir süre daha sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim." diye konuştu.Hastane çıkışı Altun'u karşısına gören vatandaşlar, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun da iyi dilekte bulunan vatandaşlara teşekkürler etti.