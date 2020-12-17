Hakan Altun ve Gonca Vuslateri’ye ulaşılamıyor!

Hakan Altun, bir ay önce Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri, Hakan Altun’un, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” diye yazması ve Vuslateri’nin de bu sözleri beğenmesiyle ortaya çıkmıştı.Posta'da yer alan habere göre; yıllarca ‘Telefonun Ucunda Çaresiz Bekliyorum’ şarkısıyla yalnızların sesi olan Altun için birkaç ünlü dostu şu espriyi yaptı:"Artık telefonlara bile bakmıyor. Öyle bir aşık ki, Hakan’a ulaşılamıyor. Gonca da aynı durumda.”