Hakan Altun'dan Ajda Pekkan açıklaması!

Hakan Altun, Ajda Pekkan’la aşk yaşadığı iddialarına yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi:”Bugün bir magazin programında, sn. Ajda Pekkan ve şahsımla ilgili yapılan haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır! Ajda Hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur.Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak davranışım da olmamıştır. 1 Ekim’de yayınlanacak yeni projemle ilgili gündeme gelmem gerekirken, böylesine aslı astarı olmayan bir dedikoduyla gündeme gelmek, beni ziyadesiyle üzmüştür.Ajda Pekkan gibi herkesin hayran olduğu bir sanatçıyla müzik camiasındaki dostluğumuz ve yapmayı planladığımız düet projemiz, bu asılsız haber nedeniyle zarar görmeyecektir. Her yazılana ve söylenene inanmamanız dileğiyle tüm kamuoyuna saygılarımı sunarım.Hakan Altun”