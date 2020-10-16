Hakan Altun’dan Çok Güzel Hareketler!

Programa bu hafta sevilen şarkıcı Hakan Altun konuk oluyor. “Sessiz teklif” skeciyle sahneye çıkan Altun, şarkıları ile programa renk katarken aynı zamanda Çok Güzel Hareketler 2 ekibi ile de canlı performans yapacak.“Çok Güzel Hareketler 2”, 18 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...