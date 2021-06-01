Hakan Altun'dan sessiz protesto!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Haziran ayı boyunca kısıtlamalar biraz daha gevşetildi. Fakat açıklanan pakete müzik sektörü dahil edilmedi. Müzisyenler sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösterdi.Hakan Altun da tepkisini udunun tellerini keserek gösterdi. Video boyunca hiç konuşmayan Altun paylaşımının altına "Bilmem anlatabildim mi?" notunu düştü.İşte Hakan Altun'un o protestosu: