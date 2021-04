Hakan Altun'un dönüşü muhteşem oldu!

Pandemiden önce gecce eğlenmek için dışarı çıkanların ilk aradığı isimdi Hakan Altun. Şanslı gününüzdeyseniz şarkıcıyı dinlemek için yer bulabilirdiniz. Çünkü onun sahne aldığı mekanlar tıka basa dolar, yerler günler öncesinden tükenirdi. Arabesk şarkılarıyla tanınsa da canlı sahnesi inanılmaz eğlenceliydi. Fakat covid-19 illeti her şeyden olduğu gibi eğlenceden de mahrum bıraktı bizi. Müzik, "online" denilen bir kutunun içine hapsoldu. Hakan Altun ise büyük bir sessizliğe gömüldü. Bodrum'a yerleşen şarkıcı için "Müziği bıraktı" iddiaları bile gündeme geldi.Fakat Hakan Altun'un gidişi sessiz olsa da dönüşü muhteşem oldu. Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'yle birlikte 'Şarkılar Bizi Söyler' isimli yeni bir müzik programına başladı. Müziği o kadar özlemiş olacak ki daha ilk bölümde “Bugün 30-35 şarkı söyleriz” diye başladı programa. Programı izleyenler kendilerini bir konserdeymiş gibi hissetti. Herkese moral oldu.Her hafta sürpriz konuklarla ekrana gelen program tam gaz devam ediyor. Sibel Can ve Hakan Altun canlı performanslarıyla izleyenleri mest ediyor.