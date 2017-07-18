Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar'ın evliliği sona erdi.

Dedikodu - 18 Temmuz 2017 13:34
Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
2 yıl önce evlenen Hakan Meriçliler ile Ayşe Acar, önceki gün tek celsede boşandı.

Ünlü çiftin boşanma kararına, Acar'ın ilk evliliğinden olan ikizleri Defne ve Egen'in eğitimi için Kanada'ya gitme kararını vermesinin yol açtığı iddia edilmişti.

Başarılı oyuncu Hakan Meriçliler 2 yıl önce evlendiklerinde bu paylaşımı yapmıştı.

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