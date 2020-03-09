'Hakan Muhafız'ın kamera arkası görüntüleri şoke etti!

Hakan Muhafız'ın kamera arkası görüntüleri oldukça dikkat çekti. Görüntülerde, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Hakan karakterinin ilk muhafız Harun’a dönüşme yolculuğu izleyiciyle paylaşıldı.Pek çok özel tekniğin kullanıldığı dönüşüm sürecinde Çağatay Ulusoy’un sadece makyajı iki buçuk saatte tamamlandı. Saç ve makyajda üç, kostümde ise iki kişinin görev aldığı hazırlık aşaması ise toplamda üç saati buldu. Süreç tamamlandığında ise Ulusoy her defasında üzerinde üç ila dört kilo arasında değişen bir kostümle ekran karşısına geçti.İşte o görüntüler: