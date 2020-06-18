'Hakan Muhafız'ın yeni sezon yayın tarihi açıklandı!

Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu başrollerinde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan Muhafız'ın 4.sezonuyla ilgili bilgiler basınla paylaşıldı. Dizinin final sezonunun 9 Temmuz’da yayına verileceği açıklandı.Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç... Kahramanımız şimdi hem insanlığın, hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur...Bu sezonda kahramanlarımızın dünyası pek çok açıdan tersine döner. Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişir.Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de gümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşar.10 bölümden oluşan fantastik dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.