Hakan Sabancı doğum gününü kutladı

Hakan Sabancı'nın 14 Şubat'taki doğum günü cumartesi akşamı kutlandı.

Magazin - 20 Şubat 2017 12:13
Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, 1.5 yıllık sevgilisi Aslışah Alkoçlar’dan geçen Ekim’de ayrılmıştı. Hakan Sabancı’nın adı geçtiğimiz Aralık’ta şarkıcı Hadise ile anılmıştı.

Hakan Sabancı’nın adı geçtiğimiz Aralık’ta şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Karaköy’deki gece kulübü Drone’da eğlenmişler, Hadise çıkışta Hakan Sabancı’nın VIP minibüsüyle evine dönmüştü. Hadise kısa süre önce o gecceye dair şunları söylemişti: “Hakan bana jest yaptı. Bekar bir kadınım. Kalbim doludur. Belki içinde biri var. Sürprizler olabilir!”

Hacı Sabancı ile aşkı Özge Ulusoy çok eğlendi. Ve 26 yaşına basan Hakan Sabancı’yı kutlayanlar arasında Hadise de vardı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Çağla Şıkel'in elbisesine servet!
  • Cem Yılmaz dert yandı!
  • Ebru Gündeş'ten 'Derin' mesaj!
  • Metin Şentürk'ten yeni albüm!
  • Amine Gülşe'den Mesut'a yasaklar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tiyatro aşıkları Beren ve Kenan...
  • Dünyaya açıldı!
  • Yine ayrıldılar..
  • Serenay: Miray'a bayılıyorum

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ve ortaya çıktı!
  • Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West'ten ilk paylaşım!
  • Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Serenay Sarıkaya: Söz verdim o gecceyi anlatmam!
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Ve ortaya çıktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır
  • Hadise'den doğum günü mesajı!
  • Amine Gülşe'den Mesut Özil'e yasak!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Aras Bulut İynemli sır vermedi
Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır