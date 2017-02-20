Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, 1.5 yıllık sevgilisi Aslışah Alkoçlar’dan geçen Ekim’de ayrılmıştı. Hakan Sabancı’nın adı geçtiğimiz Aralık’ta şarkıcı Hadise ile anılmıştı.
Hakan Sabancı’nın adı geçtiğimiz Aralık’ta şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Karaköy’deki gece kulübü Drone’da eğlenmişler, Hadise çıkışta Hakan Sabancı’nın VIP minibüsüyle evine dönmüştü. Hadise kısa süre önce o gecceye dair şunları söylemişti: “Hakan bana jest yaptı. Bekar bir kadınım. Kalbim doludur. Belki içinde biri var. Sürprizler olabilir!”
Hacı Sabancı ile aşkı Özge Ulusoy çok eğlendi. Ve 26 yaşına basan Hakan Sabancı’yı kutlayanlar arasında Hadise de vardı.
Hakan Sabancı doğum gününü kutladı
Hakan Sabancı'nın 14 Şubat'taki doğum günü cumartesi akşamı kutlandı.Magazin - 20 Şubat 2017 12:13
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