Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın cezaevine girdi

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşım yaptığı iddiasıyla Aile Mahkemesine başvurarak, oyuncu Aygün Aydın hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.Aygün Aydın'ın, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia eden Sabancı, yeniden mahkemeye başvurarak bu kez, Aydın hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLDİTalebi değerlendiren mahkeme, dosyada yer alan belgeleri inceleyerek, Aygün Aydın’ın, Sabancı hakkında paylaşım yapmaya devam ettiğini tespit etti. Mahkeme, bunun üzerine Aydın'ın, 3 günlük zorlama hapsine karar verdi.Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın, İstanbul Adliyesi İnfaz Bürosu'na gelerek teslim oldu. Aygün Aydın, 3 günlük hapis yatmak için tutuklanarak ceza evine gönderildi.[Kaynak: sozcu.com.tr]