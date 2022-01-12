“Kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim”
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili konuşan Hakan Ural “Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak” dedi. Hakan Ural, kızı Melisa’nın erkek arkadaşı için “Benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim” dedi.
Hakan Ural: “Benim damat olacak gibi..."
Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural kızının ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.
12.01.2022 13:44 Magazin