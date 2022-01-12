Hakan Ural: “Benim damat olacak gibi..."

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili konuşan Hakan Ural “Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak” dedi. Hakan Ural, kızı Melisa’nın erkek arkadaşı için “Benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim” dedi.