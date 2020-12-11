Hakan Ural, Defne Samyeli'yi topa tuttu!

Defne Samyeli, Okan Bayülgen’in programında dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında eleştirilerini sıraladı. Hakan Ural da sunucusu olduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında Defne Samyeli’nin açıklamalarını değerlendirdi.Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine, “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu.Ardından vitesi biraz daha yükselten Ural, “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri. Çok kötü bir oyuncuyum para kazanıyorum, çok kötü bir şarkıcıyım para kazanıyorum. Bu örnekler dünyada yok bizde var" dedi.Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.