Hakan Ural hastane sürecini anlattı!

16 günlük tedavisi boyunca neler yaşadığını anlatan Ural, canlı yayında şunları söyledi:"Ne zor iş ya... Gerçekten yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum."İki doz aşı yaptırdığını da vurgulayan Ural ''İyi ki aşı yaptırmışım" dedi ve "Kovid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin. Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gecce benim değerlerim uçmuş. Üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" ifadelerini kullandı.