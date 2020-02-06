Hakan Ural'dan Seda Akgül'e sert sözler!

Hakan Ural ile Seda Akgül, Kanal D'de ekrana bir sabah programını birlikte sunmaya başlamıştı. Fakat Seda Akgül'ün programdan ayrılmasının ardından ikilinin arası açıldı. Önce Seda Akgül, Ural'ı suçlayan zehir zemberek bir açıklamada bulundu.Akgül sosyal medyadan şu mesajı yayınladı:Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle. Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil."Eski partneri Seda Akgül'ün sert iddialarına sessiz kalmayan Hakan Ural yaptığı açıklamayla sert bir yanıt verdi:"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu. Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır. İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur."