Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı!

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, durumunun ciddileştiğini söyledi. Daha önceki paylaşımında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini ama durumunun iyi olduğunu söyleyen Ural, yeni paylaşımda şunları kaydetti: “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin.”