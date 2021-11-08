Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Ural'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detay...

08.11.2021 14:57 Magazin

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama! Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde durumunun ciddileştiği açıklamıştı. Ural son paylaşımında, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı!

Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı!



Hakan Ural’ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programından şu açıklama yapıldı:

“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."
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