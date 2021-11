Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı!

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde durumunun ciddileştiği açıklamıştı. Ural son paylaşımında, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.Hakan Ural’ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programından şu açıklama yapıldı:“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."