Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında karar!

Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz, 6 Aralık 2017'de Etiler'deki bir otelin lobisinde darp edilmişti. Yaşanan olayın ardından Yılmaz çiftini darbeden Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına taraf avukatları katıldı.
"CEVAP VERMEDİKÇE GALEYANA GELDİLER"
Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı, "Meydana gelen olay toplumda infial yaratmıştır. Müvekkillerim doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir olay yaşamışlardır. Sanık Denizhan ilk andan itibaren müvekkilime ayağına vurmak suretiyle sataşmaya başlamıştır. Müvekkillerim sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmiştir. Aynı zaman olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Sanık Denizhan'ın suç dosyası kabarıktır, sabıkalıdır, kaçma tehlikesi bulunmaktadır. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Bu nedenle tutuklanmalarını talep ederiz" dedi.
"ŞİKAYETÇİ TANINMIŞ BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN OLAY BU NOKTALARA GELMİŞTİR"
Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatları, "Aslında olayda bir atışma ve kavga mevcuttur. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir. Elif'in küreyle yaralanması kaza sonucu gerçekleşmiştir. Olayın başlama nedeni şikayetçi tarafın müvekkilimizi tahrik altında bırakmış olmasıdır" diyerek, lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.
HAPİS CEZASI!
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Denizhan Vural’ı, Hakan Yılmaz ve Elif Yılmaz’a karşı 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Erdal Gökçe ise Hakan Yılmaz’a karşı, 'basit yaralama' suçundan 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sanık Mahsar Algül ise 'hakaret' suçundan beraat etti. Ayrıca tüm sanıklar, 'tehdit' suçundan beraat etti.
[Kaynak: milliyet.com.tr]
Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında karar!
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın 2017 yılında bir otel lobisinde darp edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, bir sanığı 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına, bir sanığı ise 5 bin TL para cezasına çarptırdı. Sanıklar, 'tehdit' suçundan ise beraat etti.
11.03.2021 14:28 Magazin