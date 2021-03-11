Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında karar!

Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz, 6 Aralık 2017'de Etiler'deki bir otelin lobisinde darp edilmişti. Yaşanan olayın ardından Yılmaz çiftini darbeden Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına taraf avukatları katıldı.Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı, "Meydana gelen olay toplumda infial yaratmıştır. Müvekkillerim doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir olay yaşamışlardır. Sanık Denizhan ilk andan itibaren müvekkilime ayağına vurmak suretiyle sataşmaya başlamıştır. Müvekkillerim sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmiştir. Aynı zaman olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Sanık Denizhan'ın suç dosyası kabarıktır, sabıkalıdır, kaçma tehlikesi bulunmaktadır. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Bu nedenle tutuklanmalarını talep ederiz" dedi.Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatları, "Aslında olayda bir atışma ve kavga mevcuttur. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir. Elif'in küreyle yaralanması kaza sonucu gerçekleşmiştir. Olayın başlama nedeni şikayetçi tarafın müvekkilimizi tahrik altında bırakmış olmasıdır" diyerek, lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Denizhan Vural’ı, Hakan Yılmaz ve Elif Yılmaz’a karşı 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Erdal Gökçe ise Hakan Yılmaz’a karşı, 'basit yaralama' suçundan 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sanık Mahsar Algül ise 'hakaret' suçundan beraat etti. Ayrıca tüm sanıklar, 'tehdit' suçundan beraat etti.[Kaynak: milliyet.com.tr]