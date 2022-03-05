“Hakim” dizisine iki flaş oyuncu daha!

“Your Honor” dizisinin uyarlaması olan “Hakim” dizisi bugün sete çıktı.Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı “Hakim”i Erkan Tunç ile Süleyman Mert Özdemir yönetiyor. Merakla beklenen dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim’in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayrıca Hakim’de Seda Akman, Azem’in (Yurdaer Okur) eşi Zümrüt’e, Naz Çağla Irmak ise Ozan’ın (Fatih Berk Şahin) sevgilisi Ceren’e hayat verecek. Dizinin yayınının ay sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.