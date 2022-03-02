Hakim dizisinin kadrosuna muhteşem transfer

Limon Yapım’ın tüm dünyada izlenme rekorları kıran, çok özel bir proje olan “Your Honor” dizisinden uyarladığı “Hakim” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.Yakında sete çıkacak olan dizinin ilk tanıtımı çok beğenilmişti.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hakim”in kadrosuna Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur’un ardından çok usta bir isim daha katıldı.Türk dizi ve sinema dünyasının usta oyuncu ve yönetmenlerinden Uğur Yücel “Hakim” dizisiyle setlere dönecek.Yücel’in de katılımıyla atv’de ekrana gelecek olan Hakim şimdiden seyirciyi heyecanlandırdı.